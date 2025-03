Małopolscy policjanci rozbili szajkę narkotykową Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie województwa małopolskiego, w tym na terenie zakładu karnego w Nowym Wiśniczu.

Policjanci Wydziału dw.z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie od kilku miesięcy rozpracowywali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych. Na pewnym etapie postępowania okazało się, że narkotyki trafiały również do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu w powiecie bocheńskim. Na teren ZK narkotyki dla więźniów były przemycane przez osoby wchodzące na widzenia z osadzonymi. Narkotyki przemycane były także przez więźniów wychodzących do pracy poza teren ZK oraz przez funkcjonariusza Służby Więziennej.

W lutym 2025 r. funkcjonariusze Wydziału dw. Z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie przeprowadzili wmożone działania. Na postawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, nadzorującą przedmiotowe śledztwo, dokonano równoczesnego zatrzymania 4 podejrzewanych.

W Nowym Wiśniczu zatrzymano w miejscu zamieszkania 38-latka, który był odpowiedzialny za przygotowywanie narkotyków, nasączanie kartek papieru zabronionymi substancjami i dostarczenie narkotyków do miejsc pracy więźniów lub do osób wnoszących. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono u niego zabronioną substancję, jak również kartki papieru formatu A4 nasączone zabronioną substancją tj. kannabinoidem, wagę elektroniczną i materiały służące do porcjowania narkotyków.

W tym samym czasie doszło do zatrzymania w Krakowie 24-latki odpowiedzialnej za rozliczenia transakcji narkotykowych.

Do kolejnego zatrzymania doszło w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. W czynnościach na terenie ZK w Nowym Wiśniczu udział brali funkcjonariusze Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Został zatrzymany 39-latek odbywający tutaj karę pozbawienia wolności, który jak się okazało był bossem grupy. Mężczyzna odpowiedzialny był za składanie zamówień w imieniu więźniów, ustalanie cen za usługę przemycania i za narkotyki.

Policjanci zatrzymali również 40-letniego funkcjonariusza Służby Więziennej, który odpowiedzialny był za wnoszenie narkotyków i innych zabronionych rzeczy dla więźniów na teren zakładu karnego.

Wszyscy zatrzymani po czynnościach w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostali osadzeni w policyjnych aresztach.

15 lutego br. w ramach przedmiotowej sprawy zatrzyman 45-latkę która w czasie widzenia z swoim konkubentem na terenie Zakładu Karnego przekazała mu narkotyki.