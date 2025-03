Pracownik firmy kurierskiej odpowie za przywłaszczenie powierzonego mienia Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj Nieuczciwy pracownik firmy dostarczającej przesyłki, po zakończeniu dnia pracy nie stawił się w bazie na rozliczenie. Zabrał należącego do pracodawcy busa, pieniądze z przekazanych klientom metodą „za pobraniem” paczek, niedostarczone przesyłki, telefon i terminal płatniczy. Łączną wartość start pokrzywdzony oszacował na kwotę blisko 30 000 zł. Policjanci zatrzymali podejrzanego o przywłaszczenie mienia 26-latka, odzyskali też busa i zabrane przez niego przedmioty. Podejrzany usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia, czeka go surowa kara ponieważ odpowie w warunkach recydywy.

Właściciel firmy kurierskiej w piątek, 14 marca 2025 r. zawiadomił policjantów z Zamościa, że jeden z jego pracowników przywłaszczył należącego do niego busa marki Peugeot, pieniądze z doręczonych metodą „za pobraniem” paczek w kwocie około 8000 złotych, telefon komórkowy, terminal płatniczy oraz kilkadziesiąt niedoręczonych klientom paczek. Wyjaśnił, że zatrudniony u niego 26-latek, który dostarczał do klientów przesyłki wczesnym popołudniem przestał doręczać paczki, a po zakończonym dniu pracy nie dotarł do bazy firmy i nie rozliczył się z utargu.

Wyjaśnieniem sprawy zajęli się policjanci. Ustalili szczegóły zdarzenia i w sobotę zatrzymali 26-latka oraz osadzili podejrzanego w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze odzyskali również należącego do pokrzywdzonego busa, telefon, terminal oraz niedostarczone przez 26-latka przesyłki w ilości 28 sztuk. Łączną wartość poniesionych strat właściciel firmy kurierskiej oszacował na prawie 30 000 złotych.

W poniedziałek, 17 marca 2025 r. policjant Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego zamojskiej jednostki przedstawili 26-latkowi zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o dalszym losie 26-latka zadecyduje sąd. Podejrzanego czeka surowa kara, ponieważ odpowie w warunkach recydywy, w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa.