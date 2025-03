Policjanci zatrzymali oszusta. Seniorka w tajemnicy przekazała 80 000 złotych Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” udowodnili 32-latkowi udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Pokrzywdzona mieszkanka Lublina straciła 80 000 złotych. Kobieta w tajemnicy przed rodziną przekazała przestępcom pieniądze. Dziś policjanci doprowadzają zatrzymanego do prokuratury, a następnie do sądu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło w na początku marca. Jeden ze sprawców zadzwonili do seniorki z Lublina. W trakcie rozmowy kobieta została przekonana, że jej synowa spowodowała wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na kaucję. Kobieta została zastraszona i zmanipulowana. Mimo że w mieszkaniu byli członkowie rodziny nikomu nic nie powiedziała. W tajemnicy zgodnie z poleceniami wyniosła pieniądze na klatkę schodową i tam przekazała fałszywemu adwokatowi. Straciła 80 000 złotych.

Nad sprawą od samego początku pracowali operacyjni zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu KMP w Lublinie. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany przez policjantów na terenie Legionowa. Funkcjonariusze udowodnili 32-latkowi udział w przestępstwie.

Dziś doprowadzają go do prokuratury i wnioskują o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.