Lubuscy policjanci przy współpracy z ENFAST namierzyli poszukiwanego Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Najbliższe dwa lata i trzy miesiące spędzi w zakładzie karnym mężczyzna, który od blisko jedenastu lat był poszukiwany do odbycia kary. 49-latek został namierzony przez lubuskich „poszukiwaczy”, którzy dzięki skrupulatnej analizie materiału operacyjnego oraz współpracy z europejską siecią policyjną ENFAST ustalili miejsce pobytu ukrywającego się mężczyzny. Został on zatrzymany w lutym na terenie Niemiec, a w marcu po spełnieniu procedur ekstradycyjnych został przetransportowany do Polski.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, popularnie zwani „poszukiwaczami”, to funkcjonariusze, których głównym zadaniem jest ustalanie miejsca pobytu, a następnie zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ostatnim czasie pracowali nad sprawą poszukiwawczą za 49-latkiem, który miał do odbycia karę dwóch lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności w związku z wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym.

Mężczyzna od blisko 11 lat ukrywał się przed organami ścigania, co w konsekwencji stało się podstawą do wydania za nim dwóch listów gończych oraz objęciem go Europejskim Nakazem Aresztowania. Sprawę w ubiegłym roku podjęli lubuscy „poszukiwacze”, którzy przeszło rok prowadzili intensywne czynności operacyjno – rozpoznawcze mające na celu zatrzymanie 49-latka. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i skutecznej weryfikacji wielu informacji udało się doprowadzić do przełomu w sprawie. Wtedy było już wiadome, że zatrzymanie to tylko kwestia czasu.

Niebagatelną rolę odegrało współdziałanie z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w której jest usytuowany punkt kontaktowy ENFAST. Jest to sieć europejskiej współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniem niebezpiecznych przestępców. Efektem tej międzynarodowej współpracy była wymiana kluczowych informacji, które doprowadziły w konsekwencji do ustalenia pobytu poszukiwanego mężczyzny.

Okazało się, że ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości 49-latek przebywa na terenie Niemiec. Ustalenia lubuskich „poszukiwaczy” zostały potwierdzone przez policjantów, działających w ramach sieci ENFAST. Poszukiwany mężczyzna w lutym został zatrzymany przez funkcjonariuszy niemieckiej Policji, a na początku marca, po dopełnieniu procedur ekstradycyjnych został przekazany polskim policjantom. Konwój 49-latka został przeprowadzony przez funkcjonariuszy wydziału konwojowego dolnośląskiej Policji, którzy przetransportowali mężczyznę do zakładu karnego – tam spędzi ponad dwa lata.