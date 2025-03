Policjant w drodze na służbę uratował życie mężczyzny Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Płocku w drodze na służbę uratował mężczyznę będącego w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusz na moście zauważył mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Zareagował natychmiast. Szybka i profesjonalna reakcja policjanta ocaliła ludzkie życie.

st. post. Dominik Szewczyk

Dzisiaj rano, 19.03.2025 r., funkcjonariusz z Oddziału Prewencji Policji w Płocku, w drodze na służbę, zauważył na moście mężczyznę. Podejrzewając, że człowiek ten chce odebrać sobie życie, funkcjonariusz natychmiast zareagował. Zatrzymał pojazd i podchodząc do mężczyzny spróbował nawiązać z nim rozmowę. St. post. Dominik Szewczyk widząc, jak mężczyzna przekłada nogę za barierki, podbiegł do niego i ściągnął go w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusz przez cały czas podtrzymywał rozmowę, tonując emocje zapłakanego mężczyzny, starał się go uspokoić.

Wkrótce na miejscu pojawiły się służby, którym przekazano mężczyznę, aby otrzymał odpowiednią pomoc.

Funkcjonariusz aktualnie jest słuchaczem kursu podoficerskiego organizowanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, który odbywa się w formie hybrydowej w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Kryzysy emocjonalne mogą dotknąć każdego z nas lub naszych bliskich. Dlatego tak ważne jest, aby umieć rozpoznać pierwsze oznaki załamania psychicznego i wiedzieć, jak odpowiednio zareagować. Jeśli zauważymy u bliskiej osoby niepokojące symptomy, takie jak izolowanie się, wyraźne wahania nastroju, depresyjne myśli czy zachowania autodestrukcyjne, nie należy tego bagatelizować. Rozmowa i oferowanie wsparcia może być pierwszym krokiem do pomocy. W trudniejszych przypadkach, nie wahajmy się prosić o pomoc specjalistów - psychologa, psychiatry lub służb ratunkowych, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli.

Pamiętajmy, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić, każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami, jednak zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ten trudny czas. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Twój telefon może uratować czyjeś życie! Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. W takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas! Nie zwlekajmy z pomocą!