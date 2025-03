Wyniki naboru ograniczonego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj 3 złożone przez Komendę Główną Policji wnioski oraz 5 złożonych przez Komendy Wojewódzkie uzyskało rekomendację do dofinansowania w ramach naboru ograniczonego. Łączna kwota dofinansowania projektów KGP oraz KWP wyniosła 54 590 604 zł.

W piątek, 21 lutego 2025 roku, na stronie Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA ogłoszono wyniki naboru ograniczonego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW). FBW to mechanizm finansowy Unii Europejskiej ustanowiony na okres 2021-2027 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1149 z dnia 7 lipca 2021 r., którego celem jest przyczynianie się do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii, w szczególności poprzez zapobieganie terroryzmowi i radykalizacji, poważnej i zorganizowanej przestępczości i cyberprzestępczości oraz zwalczanie tych zjawisk, poprzez wspieranie i ochronę ofiar przestępstw, a także poprzez przygotowywanie się do zdarzeń, ryzyka i kryzysów dotyczących bezpieczeństwa, ochronę przed nimi i skuteczne zarządzanie nimi.

Dofinansowanie w ww. naborze uzyskało 8 projektów złożonych przez Policję (3 przez Komendę Główną Policji i 5 przez Komendy Wojewódzkie Policji), a łączna wartość uzyskanego na nie dofinansowania wyniosła 54 590 604,60 zł.

Projekty dotyczą m.in.: usprawnienia wymiany informacji policyjnych, w tym międzynarodowych, w celu szybkiego wykrywania zagrożeń, reagowania na popełnione przestępstwa i skutecznego ścigania sprawców czy zwiększenia skuteczności organów ścigania i innych właściwych instytucji w zapobieganiu terroryzmowi i radykalizacji oraz zwalczanie tych zjawisk.