Policjanci z komisariatu na bydgoskim Błoniu uratowali życie 78-latka

Data publikacji 19.03.2025

Policjanci z bydgoskiego Błonia uratowali życie 78-latka, który przestał oddychać podczas snu. Z prośbą o pomoc do funkcjonariuszy przybiegł 16-letni wnuk mężczyzny. Liczyła się każda sekunda. Zaangażowanie oraz umiejętności aspiranta Dawida Matusiaka i starszego sierżanta Kamila Rutkowskiego, a także sprzęt, który mieli ze sobą, doprowadziły do przywrócenia czynności życiowych seniora, który następnie trafił do szpitala.