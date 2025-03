Ukrywał na balkonie narkotyki o wartości prawie 300 tysięcy złotych Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Mieszkaniec województwa łódzkiego ukrywał na balkonie blisko 5,5 kg marihuany. Wartość czarnorynkową narkotyków śledczy oszacowali na prawie 300 tysięcy złotych. Na trop mężczyzny wpadli olescy kryminalni, którzy zatrzymali 22-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i obrotu znaczną ilością środków odurzających, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Młody mieszkaniec województwa łódzkiego na balkonie swojego mieszkania ukrywał poporcjowane woreczki z marihuaną. Na trop mężczyzny wpadli kryminalni z Olesna zajmujący się zwalczaniem przestępczości. Przypuszczenia śledczych potwierdziły się, kiedy podczas przeszukania mieszkania natrafili na torbę z narkotykami. Jak ustalili olescy policjanci, mężczyzna był w posiadaniu blisko 5,5 kilograma marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 300 tysięcy złotych.

Oprócz narkotyków policjanci z Olesna zabezpieczyli w mieszkaniu 22-latka przybory i urządzenia do porcjowania i pakowania narkotyków, a także gotówkę w kwocie 2000 złotych i 150 euro. Prokuratura Rejonowa w Oleśnie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Kryminalni zatrzymali mieszkańca województwa łódzkiego, który usłyszał zarzuty posiadania i obrotu znaczną ilością środków odurzających. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia. Mężczyzna częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące.