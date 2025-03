Nocny pościg ulicami Białegostoku Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 32-latkowi, który przekroczył prędkość. Gdy policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli, mężczyzna zaczął uciekać ulicami miasta. W czasie pościgu popełniał szereg wykroczeń. Porzucił samochód i uciekał pieszo, zatrzymali go policjanci.

Policjanci z białostockiej drogówki kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się kierowcy na trasie generalskiej. Przed 21.00 na Andersa zmierzyli prędkość jadącego suzuki. Okazało się, że kierowca jechał z prędkością 119 km/h na obowiązującej tam „siedemdziesiątce”. Mundurowi wydali mu polecenia do zatrzymania się, jednak kierowca zignorował je i zaczął uciekać. Wciąż przyspieszając uciekał w kierunku Sosabowskiego, później skręcił w osiedle. Po przejechaniu osiedlowymi ulicami ponownie wrócił na „obwodówkę” wjeżdżając między innymi na czerwonym świetle. Kierowca wciąż ignorował sygnały policjantów i kontynuował ucieczkę w kierunku Warszawy. Po przejechaniu kolejnych kilometrów uderzył w nieoznakowany radiowóz, który blokował mu drogę ucieczki. Następnie zjechał z obwodnicy i kierował się w stronę osiedla Dziesięciny. Mężczyzna w trakcie ucieczki popełniał wykroczenia, między innymi przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle. Na osiedlu porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo między blokami. Chwilę później został zatrzymany.

Uciekinierem okazał się 32-letni białostoczanin. Jak powiedział, uciekał, bo przestraszył się policjantów. Po sprawdzeniu mężczyzny na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że był trzeźwy, jednak wstępne badanie narkotesterem wykazało obecność narkotyków w jego organizmie. Została pobrana mu krew do badań. 32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi ustalają teraz zakres jego odpowiedzialności. Za niezatrzymanie do kontroli grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kp)