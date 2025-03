Ukradli busa z przesyłkami i spalonego porzucili w lesie Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Drezdenka zatrzymali trzy osoby w związku z kradzieżą samochodu, którym dostarczano przesyłki. Jeden z mężczyzn wykorzystał sytuację, kiedy kurier na chwilę zostawił pojazd. Wsiadł za kierownicę i odjechał. Po chwili dołączyły do niego dwie kolejne osoby. Kilkadziesiąt minut później kompletnie spalony bus został odnaleziony w rejonie lasu. Mężczyźni wolnością nie cieszyli się jednak długo. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu.

We wtorek (18 marca) dyżurny strzeleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu dostawczego, do jakiej doszło na jednej z ulic w Drezdenku. Na miejscu policjanci ustalili, że w trakcie dostarczania przesyłki kurier pozostawił na chwilę otwarty pojazd. Ten moment wykorzystał mężczyzna, który wsiadł do busa i odjechał z przesyłkami w środku. Po chwili do kierowanego przez niego pojazdu weszły kolejne dwie osoby. Kilkadziesiąt minut później doszczętnie spalony bus odnaleziono w pobliskim lesie.

Sprawą zajęli się policjanci z Drezdenka, którzy szybko ustalili i zatrzymali trzy osoby związane z tą sprawą. Byli, to mężczyźni w wieku 35,36 i 41-lat. Wszyscy trafili do policyjnej izby zatrzymań. Niebawem usłyszą zarzuty dotyczące kradzieży pojazdu. Ponadto 36-latek będzie odpowiadał za jazdę w stanie nietrzeźwości. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Wartość spalonego pojazdu to kilkanaście tysięcy złotych. Obecnie trwa szacowanie strat dotyczących zniszczonych przesyłek. Mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)