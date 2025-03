Dolnośląscy „Łowcy Głów” zatrzymali podejrzanego o wjechanie w grupę pieszych Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj 31-latek był poszukiwany listem gończym, gdyż uciekł z miejsca zdarzenia po tym, jak jadąc brawurowo samochodem jedną z ulic Głogowa, o mało co nie spowodował uszczerbku na zdrowiu u przemieszczających się chodnikiem przechodniów. Zdarzenie to miało miejsce 18 stycznia br. i od tego czasu nad sprawą pracowali policjanci. Ich determinacja i skuteczność w działaniach poszukiwawczych zaowocowała zatrzymaniem mężczyzny. Za ten czyn grozić może kara nawet do 10 lat pozbawiania wolności.

31-latek tuż przed północą, 18 stycznia 2025 roku, kierując swoim samochodem sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Zabezpieczony z kamer monitoringu materiał pokazuje, że niewiele brakowało, aby doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu przemieszczających się chodnikiem przechodniów.

Ponieważ sprawca odjechał pośpiesznie z miejsca zdarzenia, zaalarmowani o tej niebezpiecznej sytuacji policjanci od razu przystąpili do działań poszukiwawczych za kierowcą. Początkowo miały one wymiar prewencyjny, lecz szybko włączyli się w nie także funkcjonariusze pionu kryminalnego. Z posiadanych informacji wynikało, że mężczyzna ten wchodził już wcześniej w konflikt z prawem i prawdopodobnie będzie unikał kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Tak się też stało, gdyż poszukiwany wyraźnie chciał uniknąć odpowiedzialności karnej za ten czyn.

Nie mogło to jednak trwać długo, gdyż oprócz czynności poszukiwawczych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie oraz jednostek ościennych, do działań w sprawie włączyli się najlepsi specjaliści z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podstawą szeroko zakrojonych działań i kolejnych czynności, które realizowano przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Głogowie, był wystawiony za 31-latkiem list gończy. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna może stosować techniki kamuflażu, a także często zmieniać miejsce pobytu i przebywać poza granicami kraju, więc policjanci dostosowali odpowiednio zakres prowadzonych działań.

Poszukiwania zakończono zatrzymaniem mężczyzny we wtorek, 18 marca br. po godz. 20.00, gdy 31-latek w ogóle się tego nie spodziewał. Miało ono miejsce na terenie jednego z wielolokalowych kompleksów mieszkalnych w zachodniej części woj. dolnośląskiego.

Zatrzymany został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych i dziś do aresztu śledczego. Teraz czekać go będzie przesłuchanie w głogowskiej prokuraturze. Podejrzewanemu o czyn z art. 174 § 1 Kodeksu karnego mężczyźnie, grozić może kara nawet do 10 lat pozbawiania wolności.

( KWP we Wrocławiu / sc)