Brutalnie pobili 15-latka i ukradli mu telefon. Sprawcy zostali zatrzymani! Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji II w Koszalinie wraz z policjantami Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali 15-letniego chłopca i dokonali na jego szkodę kradzieży telefonu komórkowego. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 16:00 na dworcu PKP. Obaj sprawcy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Z ustaleń policjantów wynika, że 19-latek i jego 30-letni kolega podeszli do nastolatka bez żadnego powodu i zażądali, aby oddał im pieniądze. Kiedy okazało się, że ich nie ma zażądali, aby oddał telefon. Kiedy chłopiec zaprzeczył, że go posiada, sprawcy zaatakowali go – szarpali, przewrócili na ziemię i brutalnie pobili. Następnie zabrali mu telefon i pozostawili na miejscu. Cały przebieg zdarzenia został zarejestrowany przez monitoring dworca PKP .

Po analizie nagrań funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. W działania zaangażowani byli zarówno policjanci umundurowani, jak i kryminalni. Do akcji włączono także funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz przewodnika psa służbowego, który wraz ze swoim czworonożnym partnerem brał udział w tropieniu podejrzanych.

W wyniku tych wszystkich działań policjanci około godziny 21:00 na jednej z ulic zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi zabezpieczonemu na monitoringu. Po zatrzymaniu podejrzanych i ich przeszukaniu, przy jednym z nich odnaleziono skradziony telefon należący do 15-latka.

Dziś obaj zatrzymani usłyszeli zarzut rozboju. W związku z tym, że w przeszłości byli wielokrotnie karani za różne przestępstwa, śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku, co oznacza, że obaj sprawcy najbliższe miesiące spędzą za kratkami. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Szczecinie / kp)