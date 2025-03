Zlikwidowane laboratorium narkotyków - wspólne działania łódzkiej i śląskiej Policji Data publikacji 20.03.2025 Powrót Drukuj Szeroko zakrojone działania i doskonała współpraca kryminalnych z Wydziałów Narkotykowego i Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz przy wsparciu policjantów z województwa łódzkiego, śląskiego, małopolskiego doprowadziła do zlikwidowania zaawansowanej technologicznie fabryki narkotyków znajdującej się w powiecie częstochowskim.

Wspólna praca kryminalnych dwóch komend miejskich – łódzkiej i katowickiej, zaangażowanie oraz żmudna analiza materiałów operacyjnych i procesowych prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście, doprowadziła do ustalenia adresu przebywania 26-latka, który według ich wiedzy mógł być odpowiedzialny za produkcję i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Swoje przypuszczenia potwierdzili 17 marca 2025 roku, realizując postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanego, kiedy to weszli do jednego z mieszkań na łódzkim osiedlu i zatrzymali w nim, 26-latka i jego 22-letnią partnerkę. W tym samym czasie łódzcy i katowiccy kryminalni wraz z przewodnikami psów służbowych specjalizujących się w wykrywaniu narkotyków z Wydziału Prewencji łódzkiej komendy, funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, Wydziału ds . Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach, Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, Techniki Kryminalistycznej z KMP w Częstochowie, OPP w Katowicach oraz Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP Zarząd w Krakowie realizując prokuratorski nakaz przeszukania, na terenie jednej z posesji w powiecie częstochowskim, znaleźli laboratorium chemiczne z kompletną linię produkcyjną, torby wypełnione gotowymi narkotykami, substancje odurzające będące w procesie krystalizacji oraz półprodukty służące do wytwarzania nielegalnych wyrobów. Cyberwspacia w tych działaniach udzielał także Zarząd CBZC w Łodzi.

W związku z zagrożeniem jakie niosły ze sobą chemikalia znalezione przez policjantów konieczna była interwencja strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z JRG 2 PSP w Częstochowie i Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Katowice Piotrowice” z JRG 2 PSP w Katowicach. Po sprawdzeniu posesji „dochodzeniowcy” wraz z technikiem kryminalistyki z KMP w Łodzi i Częstochowie ubrani w specjalne kombinezony i maski prowadzili dwudniowe oględziny w obecności biegłego z zakresu toksykologii i chemii z Centralnego Laboratorium Sądowego w Częstochowie.

Rezultatem współpracy kryminalnych z Łodzi i Katowic jest likwidacja linii produkcyjnej i zabezpieczenie 55 kilogramów skrystalizowanych środków odurzających (4-CMC, klefedronu), 121 kilogramów narkotyków w trakcie krystalizacji oraz półproduktów służących do ich produkcji.

Zatrzymany 26-latek usłyszał już zarzuty udzielania i wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Kobieta usłyszała zarzut posiadania narkotyków. Grozi jej do 3 lat więzienia.

