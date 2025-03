Nie zatrzymał się do kontroli i schował się pod warstwą wełny izolacyjnej. Policjanci ukarali 31-latka mandatami w wysokości 37 tysięcy złotych Data publikacji 20.03.2025 Powrót Drukuj Mandatami w wysokości 37 tysięcy złotych i 128 punktami karnymi został ukarany mieszaniec Gminy Redzikowo, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, rozpoczął ucieczkę w trakcie której stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Gdy mężczyzna stracił policjantów z pola widzenia, wjechał na teren swojej posesji, a samochód ukrył w garażu. Policjanci dotarli pod dom po śladach oleju, który wyciekał z miski olejowej, a 31-latka znaleźli pod warstwą wełny izolacyjnej na poddaszu domu. Tester narkotykowy wskazał, że w jego organizmie znajduje się matamfetamina. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za popełnione przestępstwa.

Wczoraj, 19 marca, około godziny 18:30 policjanci słupskiej drogówki podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierowcy skody, której stan techniczny zwrócił uwagę mundurowych. Pomimo włączenia przez funkcjonariuszy sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca nie reagował i kontynuował jazdę, a gdy mundurowi wjechali przed niego i zmusili go do zatrzymania, ten ominął radiowóz i rozpoczął ucieczkę.

W trakcie ucieczki mężczyzna wielokrotnie łamał przepisy i stwarzał olbrzymie zagrożenie na innych uczestników ruchu drogowego. Po pewnym czasie kierowca wjechał w boczne drogi w rejonie słupskiej obwodnicy i stracił policjantów z pola widzenia. Funkcjonariusze kontynuowali poszukiwania za uciekającą skodą, a w działania zostały zaangażowane inne policyjne patrole. Mundurowi ustalili kierunek ucieczki kierowcy na postawie świeżych śladów opon pozostawionych na szutrowej nawierzchni, a gdy nawierzchnia zmieniała się na asfaltową na podstawie śladów oleju wyciekającego z miski olejowej, którą kierowca uszkodził podczas ucieczki. Te ślady doprowadziły mundurowych pod jedną z posesji w Gminie Redzikowo. Nie było na niej jednak poszukiwanej przez nich skody oraz jej kierowcy.

Mundurowi podejrzewali, że mężczyzna zdążył wjechać do garażu i ukryć w nim samochód, a sam schował się w domu. Gdy do domu policjantów wpuściła mieszkająca tam kobieta mundurowi zobaczyli w garażu poszukiwaną skodę. Policjanci kontynuowali sprawdzenie domu pod kątem kierowcy, którego znaleźli na poddaszu pod grubą warstwą wełny izolacyjnej.

Badanie alkomatem wykazało, że 31-latek był trzeźwy, jednak kolejne badanie wykonane testerem narkotykowym wskazało, że w jego organizmie znajduje się metamfetamina.

Mieszkaniec Gminy Redzikowo został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie funkcjonariusze prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Dokładna analiza przebiegu ucieczki i popełnionych w jej trakcie wykroczeń doprowadziła do ukarania mężczyzny mandatami na łączną kwotę 37 tysięcy złotych i 128 punktami karnymi!

31-latek wielokrotnie powodował zagrożenie w ruchu drogowym, wyprzedzał na skrzyżowaniu i w rejonach przejść dla pieszych, a stan techniczny skody pozostawiał wiele do życzenia. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy temu kierującemu i będą prowadzili odrębne postępowania w związku z popełnionymi przestępstwami tj. niezatrzymaniem się do kontroli i kierowaniem pod wpływem narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz 5 lat pozbawienia wolności.