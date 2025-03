“Pana emerytura to fałszywe banknoty” – uwaga na kolejne chwyty oszustów!

Data publikacji 20.03.2025

Kilka dni temu mieszkaniec powiatu oławskiego powiadomił komendę policji w Oławie, że prawdopodobnie dzwonią do niego oszuści. Przestępcy, podszywając się pod policjantów, zadawali pytania dotyczące jego emerytury i oszczędności. Na szczęście 83-latek wykazał się czujnością i nie dał się oszukać. Kolejny raz apelujemy o nieprzekazywanie pieniędzy obcym osobom! Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o udział we wspólnej akcji i przekazanie pieniędzy! Jeśli podejrzewasz, że telefonował do Ciebie oszust, powiadom nas.