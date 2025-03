Umiejętna rozmowa lubińskiego dyżurnego z desperatem zapobiegła tragedii Data publikacji 20.03.2025 Powrót Drukuj Starszy aspirant Piotr Klubek – oficer dyżurny lubińskiej Policji po raz kolejny wykazał się ogromną empatią i umiejętnością prowadzenia rozmów. Po otrzymaniu informacji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotyczących mężczyzny z terenu lubińskiego w kryzysie emocjonalnym, który chce odebrać sobie życie, policjant od razu przystąpił do działania. Najpierw ustalił kontakt do mężczyzny, a następnie połączył się z nim telefonicznie. Funkcjonariusz, wymyślając na szybko„legendę”, namówił go do powrotu do Lubina, a następnie ustalił jego miejsce przebywania. Niedługo po tym mężczyzna był pod opieką policjantów i medyków. To nie pierwsze tego typu działania pomocowe Piotra.

Starszy aspirant Piotr Klubek już nie po raz pierwszy wykazał się ponadprzeciętną empatią i umiejętnościami pomocowymi. W przeszłości ratował życie starszego mężczyzny, który zasłabł w kościele, a w ostatnim czasie telefonicznie odwiódł od desperackiego kroku młodą lubiniankę, która chciała odebrać sobie życie.

Tym razem ponownie zapobiegł tragedii. Piotr, pełniąc służbę na stanowisku kierowania lubińskiej jednostki Policji otrzymał informację z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości o lubinianinie, który w kryzysie emocjonalnym ma zamiar targnąć się na własne życie. Czas odgrywał kluczową rolę. Lubiński dyżurny, wykazując się ponadprzeciętnymi umiejętnościami, ustalił, a następnie połączył się telefonicznie z mężczyzną.

Pod pozorem wymyślonej na szybko historii, namówił mężczyznę do powrotu do Lubina, a następnie kierując go we wskazane miejsce, wysłał w tym samym czasie patrol policyjny i karetkę pogotowia. Niedługo po tym mężczyzna był w rękach służb ratunkowych, które o niego zadbały.

Postawa Piotra napawa nas dumą i świadczy o policyjnej empatii wobec drugiego człowieka.

Każda osoba w kryzysie emocjonalnym może zwrócić się do nas o pomoc lub skorzystać z telefonów wsparcia.

( KWP we Wrocławiu / kp)