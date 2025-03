Wizyta Komendanta Głównego Policji w Europolu w związku z posiedzeniem Zarządu Europolu podczas polskiej prezydencji Data publikacji 20.03.2025 Powrót Drukuj W siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania w Hadze w dniach 18-19 marca 2025 r. odbyło się 142. posiedzenie Zarządu Europolu, w którym uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń oraz Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle. Jedno z najważniejszych spotkań podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej prowadził Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Ireneusz Sieńko, obecny Przewodniczący Zarządu Europolu.

Wizyta szefa polskiej Policji w Europolu objęła zarówno formalne posiedzenie Zarządu Europolu, liczne spotkania bilateralne, jak i wydarzenia związane z publikacją ważnego raportu analitycznego SOCTA oraz promocją polskiej Policji i współpracy międzynarodowej.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z polskimi funkcjonariuszami w siedzibie Europolu

W przeddzień odbywającego się posiedzenia Zarządu Europolu, jako Szef Jednostki Krajowej Europolu, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń spotkał się ze społecznością polską, w tym z przedstawicielami Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu (PBŁ) reprezentującymi m.in. Policję, Straż Graniczną i Krajową Administrację Skarbową Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu obecni byli także funkcjonariusze polskich organów ścigania oddelegowani do Europolu oraz emerytowani funkcjonariusze zatrudnieni w tej instytucji jako analitycy i specjaliści. W trakcie rozmowy poruszono wątki m.in. bieżącej współpracy i zadań realizowanych przez polską społeczność.

W kontekście posiedzenia Zarządu, Komendant Główny Policji spotkał się również z Dyrektor Wykonawczą Europolu Panią Catherine De Bolle oraz z innymi przedstawicielami Europolu.

Posiedzenie Zarządu Europolu podczas polskiej prezydencji, raport SOCTA

Podczas posiedzenia Zarządu Europolu, 18 marca 2025 r., omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością Agencji oraz strategiczne obszary jej funkcjonowania. W spotkaniu uczestniczyło ścisłe kierownictwo Europolu, w tym m.in. Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine de Bolle, przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, a wśród nich, z ramienia Polski, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń.

W trakcie posiedzenia w Hadze odbyła się uroczysta inauguracja publikacji Raportu SOCTA 2025 (Serious and Organised Crime Threat Assessment - Zagrożenie poważną i zorganizowaną przestępczością).

Raport SOCTA Europolu to flagowy dokument analityczny, który co cztery lata ocenia zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością wpływające na Unię Europejską. Powstaje na podstawie informacji od organów ścigania z państw członkowskich i partnerów Europolu. Raport identyfikuje kluczowe zagrożenia, a także analizuje strukturę grup przestępczych i zasięg międzynarodowy.

Tego samego dnia, po inauguracji Raportu SOCTA, odbyła się transmitowana na żywo konferencja prasowa. Wzięli w niej udział wysokiej rangi przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Dyrektor wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle, Komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Pan Magnus Brunner oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Duszczyk.

Szczególnie istotny był udział w konferencji Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia.

W swoim wystąpieniu Komendant wskazał m.in.., że Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy międzynarodowej w walce ze zorganizowaną przestępczością, a Europol pełni w tej współpracy wiodącą rolę jako centrum informacji kryminalnych. Komendant Główny Policji zwrócił szczególną uwagę na raport SOCTA, który określił jako znakomity wzór wspólnego wysiłku państw członkowskich oraz kluczowe narzędzie w analizie zagrożeń związanych ze zorganizowaną przestępczością w Europie. Wskazał, że wnioski i rekomendacje raportu mają zasadnicze znaczenie dla wytyczenia priorytetów działań organów ścigania na kolejne lata, w ramach europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępstwami (EMPACT).

Komendant wspomniał o znaczących sukcesach polskiej Policji w walce z przestępczością narkotykową, w tym o likwidacji laboratoriów narkotyków syntetycznych i zabezpieczeniu znacznych ilości narkotyków, również dzięki współpracy międzynarodowej: - Polska Policja, ale również przedstawiciele innych państw, posiadają w swoich szeregach wielu znakomitych i oddanych swojej profesji funkcjonariuszy, których działania znalazły odzwierciedlenie w znaczących sukcesach w walce z przestępczością narkotykową. (...) W ubiegłym roku dzięki działaniom polskiej Policji zabezpieczonych zostało blisko 38 ton narkotyków, z czego prawie 8 ton zabezpieczyli funkcjonariusze innych krajów dzięki informacjom przekazanym przez polskich policjantów.

Szef Policji zapewnił o gotowości polskiej Policji do jak najszerszej współpracy z Europolem i innymi służbami europejskimi, w tym do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i zasobami: - W dzisiejszych czasach tylko dobra, oparta na partnerskich zasadach współpraca międzynarodowa służb jest gwarantem skutecznej walki z przestępcami. Przestępczość nie zna granic. Takie zjawiska jak terroryzm, międzynarodowy obrót narkotykami, pranie pieniędzy, cyberprzestępczość, handel ludźmi już dawno utraciły narodowy charakter, stając się zagrożeniem powszechnym (…). Dla dowodzonej przeze mnie formacji, jak i Szefa Jednostki Krajowej Europolu, dla polskich organów ścigania priorytetowymi obszarami pozostają walka z przestępczością narkotykową, nielegalnym obrotem bronią i amunicją oraz niekontrolowaną migracją. Nasza wspólna praca w nadchodzących latach będzie miała ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy - podkreślił Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń.

Drugiego dnia Zarządu Europolu, 19 marca br., państwa członkowskie omawiały dalszy rozwój Agencji, również w kontekście opublikowanego dzień wcześniej raportu SOCTA, wskazującego wyzwania w zwalczaniu poważnej, zorganizowanej przestępczości stojącej przed państwami członkowskimi i Europolem w najbliższych latach. Członkowie Zarządu omawiali konieczność rozbudowy nieruchomości Agencji, w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu zadań Europolu i zwiększeniem liczby etatów. Drugą istotną kwestią omawianą przez Zarząd Europolu były działania Agencji mające na celu rozszerzenie współpracy strategicznej i operacyjnej z krajami trzecimi, takimi jak państwa Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.

Wystawy zorganizowane podczas tego spotkania

Przy okazji posiedzenia Zarządu Europolu w Hadze, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w siedzibie Europolu zaprezentowane zostały dwie ważne wystawy: „100 lat Kobiet w Policji” oraz „Polskie organy ścigania. Bezpieczeństwo i nowoczesna Europa”. Była to doskonała okazja, by przedstawić europejskim partnerom bogatą historię i współczesne osiągnięcia polskiej Policji, Straży Granicznej i KAS oraz podkreślić ich zaangażowanie w międzynarodową współpracę na rzecz bezpieczeństwa.

Obie wystawy, w towarzystwie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia, odwiedził także i obejrzał biorący udział w posiedzeniu Zarządu Europolu w Hadze Podsekretarz Stanu w MSWiA Maciej Duszczyk.

Wystawa "100 lat Kobiet w Policji" przygotowana przez Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji to niesamowita podróż w czasie - od pierwszych funkcjonariuszek po dzisiejsze policjantki. Jej głównym celem było ukazanie roli i osiągnięć kobiet w polskiej Policji na przestrzeni wieku, podkreślając ich wysokie kwalifikacje i przełamywanie stereotypów. Wystawa ilustrowała ewolucję roli kobiet w Policji, ich odporność, odwagę i walkę ze stereotypami. Kobiety pełniące służbę w polskiej Policji kiedyś stanowiły wyjątek, dziś to ponad 20 000 policjantek, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo, zajmując stanowiska we wszystkich pionach, w tym kierownicze. Archiwalne zdjęcia, udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, zestawione ze współczesnymi, ukazały zmiany w formacji i postęp w równouprawnieniu.

Druga wystawa pt . „Polskie organy ścigania. Bezpieczeństwo i nowoczesna Europa” przygotowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i Biuro Komunikacji Społecznej KGP stanowiła unikalną szansę zajrzenia za kulisy działań polskiej Policji, Straży Granicznej i KAS. Na wystawie zobaczyć można było autentyczne zdjęcia przedstawiające codzienną służbę funkcjonariuszy w różnych zakątkach Polski - od tętniących życiem miast, po spokojne miejscowości. Dowiedzieć się, jak nowoczesny sprzęt pomaga służbom w codziennych wyzwaniach i jak współpracują z Europolem, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo w Europie.

142. posiedzenie Zarządu Europolu było jednym z najważniejszych spotkań podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, podkreślającym wyjątkowe znaczenie polskiej roli w koordynacji unijnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Polska Policja sprawując prezydencję odgrywała w tych dniach kluczową rolę w działaniach Europolu.

Kolejne posiedzenie Zarządu Europolu odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2025 r. w Warszawie i będzie zwieńczeniem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.