Kryminalni zatrzymali pseudokibiców ze zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zatrzymali 2 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców. Mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Zatrzymani są związani z tzw. bojówką jednego z łódzkich klubów piłki nożnej. Policjanci zabezpieczyli prawie 13 kg różnych narkotyków. Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa. Wobec mężczyzn zastosowano areszt na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi od pewnego czasu pracują nad sprawą, dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, której członkami są pseudokibice powiązani z jedną z łódzkich drużyn piłkarskich.

Czynności realizowane są pod nadzorem prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, który wydał postanowienie o zatrzymaniu dwóch mężczyzn. Z uwagi na kilka adresów pod którymi mogli oni przebywać w czynnościach brali udział również funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. 18 marca 2025 roku zespoły realizacyjne otrzymały adresy pod którymi mogli przebywać mężczyźni. Kryminalni obserwowali jedną z posesji w Łodzi przy ulicy Maratońskiej. Zauważyli będącego w ich zainteresowaniu 41-latka, który wyszedł z budynku, wsiadł do osobowego renault i odjechał. Decyzja o zatrzymaniu zapadła natychmiast. Policjanci wybrali dogodne, bezpieczne miejsce i przystąpili do czynności. Mężczyzna już po chwili miał założone kajdanki. Policjanci przeszukali jego mieszkanie oraz dwa samochody osobowe. Wiedząc, że w lokalu mogą być narkotyki, w czynnościach uczestniczył przewodnik z psem służbowym. W toku realizowanych czynności policjanci ujawnili prawie 13 kg różnych narkotyków, w tym marihuany.

Funkcjonariusze posiadali informację, gdzie drugi z mężczyzn może przebywać. Wiedząc, że może być agresywny, podjęto decyzję, że zatrzymania dokonają funkcjonariusze Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. Policjanci pojechali do miejsca pracy 25-latka w powiecie łaskim. Był on zaskoczony błyskawicznym zatrzymaniem. I w tym przypadku policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. W trakcie tych czynności odnaleźli łącznie 283 gramy brutto amfetaminy, metaamfetaminy i marihuany.

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wonności. Wobec mężczyzn sąd na wniosek prokuratora zastosował areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.