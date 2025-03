Policyjny pilotaż samochodu z rodzącą kobietą – szybka i skuteczna pomoc funkcjonariuszy Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Czasem liczą się sekundy, a szybka reakcja może mieć kluczowe znaczenie. Tak było w przypadku funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Lwówka Śląskiego, którzy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie wiozącym swoją rodzącą żonę. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o pilotażu pojazdu, zapewniając bezpieczny i szybki przejazd do szpitala w Jeleniej Górze. Dzięki ich pomocy wszystko zakończyło się szczęśliwie – kilka minut po dotarciu do szpitala, na świat przyszedł zdrowy chłopiec.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Lwówka Śląskiego kolejny raz udowodnili, jak ważna jest szybka reakcja i profesjonalizm w niesieniu pomocy. 19 marca br. w południe podczas pełnienia służby na drodze krajowej nr 30 otrzymali zgłoszenie o pojeździe, w którym mężczyzna przewozi swoją rodzącą żonę. Liczyła się każda minuta, dlatego policjanci natychmiast podjęli działania i przystąpili do pilotażu samochodu, zapewniając jego bezpieczny i sprawny przejazd do szpitala w Jeleniej Górze. O tej porze dnia zazwyczaj na drogach w tym rejonie jest bardzo duży ruch pojazdów, dlatego bez pomocy pojazdu uprzywilejowanego, dotarcie do placówki medycznej na czas mogło być utrudnione.

Dzięki eskorcie policyjnego radiowozu przyszli rodzice szybko i bezpiecznie dotarli na miejsce. Zaledwie dziesięć minut po przyjeździe do szpitala na świat przyszedł zdrowy chłopiec. Szczęśliwy tata nie krył wdzięczności wobec funkcjonariuszy, którzy pomogli mu w tak ważnym momencie życia.

Serdecznie gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy im dużo zdrowia oraz wytrwałości. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tej wyjątkowej chwili!

( KWP we Wrocławiu / kc)