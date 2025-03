Grupa mogła wprowadzić 200 kg narkotyków Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj CBŚP i lubelski pion PZ Prokuratury Krajowej systematycznie rozliczają grupę przestępczą zajmującą się przemytem i handlem narkotykami. W całej sprawie jest już 25 podejrzanych, którzy usłyszeli ponad 100 zarzutów.

Wydział Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, prowadzi sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej wywodzącej się ze środowiska pseudokibiców. Z ustaleń śledczych wynika, że gang zajmował się przemytem znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających z terenu Królestwa Niderlandów i Hiszpanii do Polski, a także wprowadzanie ich do obrotu na terenie całego kraju.

W ostatnim czasie zatrzymano 5 osób na terenie Wielkopolski i Mazowsza, a także przeszukano użytkowane przez nie nieruchomości, przejmując pieniądze, dokumentację i sprzęt elektroniczny. Następnie zatrzymanych doprowadzono do lubelskiej Prokuratury Krajowej. Przedstawione zarzuty dotyczyły wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowano 3 osoby.

Pierwsze działania w tym śledztwie miały miejsce już 2023 roku i od tamtej pory zarzuty usłyszało już 25 osób podejrzanych w tej sprawie, którym przedstawiono ponad 100 zarzutów, z czego 5 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna o kierowanie tą grupą. Zastosowano także 13 tymczasowych aresztowań. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2018-2024 i w tym okresie mogła wprowadzić do obrotu blisko 200 kg narkotyków na terenie zachodniej i centralnej Polski.

