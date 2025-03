Włamali się do domu - kilka godzin później wpadli z łupem Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Do 15 lat kary pozbawienia wolności grozi 3 mężczyznom, podejrzanym o kradzież z włamaniem, którego dopuścili się w warunkach recydywy. Sprawcy włamali się do jednego z domów na terenie powiatu siemiatyckiego i ukradli z niego między innymi ponad 37 tysięcy złotych. Kilka godzin później zostali zatrzymani na terenie powiatu zambrowskiego. Policjanci przy zatrzymanych mężczyznach znaleźli część skradzionego łupu oraz narzędzia, mogące posłużyć przestępcom do włamania. Decyzją sądu, cała trójka trafiła na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, już po kilku godzinach od włamania do domu, zatrzymali 3 mężczyzn, którzy dopuścili się tego czynu. Byli to dwaj mieszkańcy powiatu pruszkowskiego w wieku 43 i 49-lat oraz 50-letni mieszkaniec powiatu zambrowskiego, którzy już wcześniej dopuszczali się podobnych przestępstw.

Do ich zatrzymania doszło na terenie powiatu zambrowskiego. W oplu, w którym poruszali się, mundurowi znaleźli dużą ilość gotówki, kilka butelek alkoholu, słodycze oraz narzędzia mogące posłużyć do włamania. Złodzieje około południa, wykorzystując nieobecność właściciela, weszli na posesję na terenie gminy Perlejewo i po wyłamaniu i podważeniu drzwi do domu weszli do środka. Splądrowali pomieszczenia i ukradli to, co przedstawiało wartość. Ich łupem padło: gotówka, butelki z alkoholem oraz słodycze.

Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez siemiatyckich śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyznom zarzutu kradzieży z włamaniem, którego dopuścili się w warunkach recydywy. Zgodnie z Kodeksem karnym za kradzież włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, natomiast w warunkach recydywy do 15 lat. Decyzją sądu cała trójka najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

( KWP w Białymstoku / kp)