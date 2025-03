Kolejne skuteczne działania dolnośląskich policjantów wymierzone w nielegalny hazard Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj W wyniku skrupulatnej oraz wytężonej pracy operacyjnej kłodzcy i legniccy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, doprowadzili do ujawnienia łącznie trzech nielegalnych punktów z automatami do gier hazardowych na terenie powiatu kłodzkiego i Legnicy. Mundurowi zabezpieczyli łącznie 12 urządzeń. Ponadto mundurowi ujawnili papierosy bez polskich znaków akcyzy. Zgodnie z przepisami za posiadanie nielegalnych automatów grożą kary w wysokości 100 tys. zł od jednego urządzenia, natomiast za organizowanie gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Przedwczoraj, 19 marca br., funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, we współpracy z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, przeprowadzili kolejną skuteczną akcję wymierzoną w nielegalny hazard.

Podczas działań policjanci siłowo weszli do lokalu, w którym prowadzono gry na automatach bez wymaganej koncesji. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli trzy urządzenia oraz zatrzymali osobę podejrzaną o organizowanie nielegalnych gier hazardowych. To jednak nie wszystko, ponieważ podczas przeszukania w pomieszczeniach ujawniono i zabezpieczono ponad 4 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, gotówkę pochodzącą z nielegalnego procederu oraz klucze serwisowe do automatów, które mogły służyć do ich obsługi i programowania.

Skuteczne działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnego hazardu przeprowadzili również kłodzcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. Intensywne czynności doprowadziły do ujawnienia i likwidacji nielegalnych punktów hazardowych działających na terenie powiatu kłodzkiego. Skrupulatna analiza informacji oraz starannie zaplanowanie działania pozwoliły na zabezpieczenie nielegalnie działających automatów. Mundurowi, wykonując czynności procesowe, potwierdzili, że urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier o charakterze losowym, a działalność ta odbywała się bez wymaganej koncesji, stanowiąc poważne naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Podczas sprawdzenia pomieszczeń, w których prowadzony był nielegalny proceder, mundurowi ujawnili i zabezpieczyli łącznie 9 automatów do gier hazardowych, klucze serwisowe i gotówkę w kwocie ponad 15 tysięcy złotych. Właścicielom nielegalnych urządzeń przedstawione zostaną zarzuty dotyczące urządzania i prowadzenia gier hazardowych bez stosownej koncesji. Funkcjonariusze oszacowali straty Skarbu Państwa na blisko 900 tysięcy złotych.

Przypominamy, że za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego urządzenia. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym są one umieszczane. Za organizowanie gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Pomimo surowych konsekwencji, nadal znajdują się osoby, które decydują się na prowadzenie tego nielegalnego procederu. Dolnośląscy policjanci zapowiadają, że w dalszym ciągu będą konsekwentnie eliminować takie „jaskinie hazardu”, a każda kolejna tego typu działalność spotka się ze stanowczą reakcją służb.

