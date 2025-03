Policjanci w drodze na służbę pomogli poszkodowanemu kierowcy Iveco Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z V Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Łodzi byli świadkami zdarzenia drogowego. Ruszyli na ratunek mężczyźnie, który kierując dostawczakiem wypadł z drogi i potrzebował pomocy, zakleszczony w pojeździe przewróconym na bok.

Wczoraj, 20 marca 2025 roku, droga do służby dla st. post . Julii Pieczyńskiej, st. post. Wiktora Wrzoska oraz st. post. Daniela Strzeleckiego, przebiegła inaczej niż zwykle. Troje funkcjonariuszy podróżowało krajową dwunastką, zmierzając na służbę do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy na ich oczach rozegrał się drogowy dramat. Była godzina 7.00, na wysokości Strzelec w powiecie opoczyńskim. Kierujący iveco, jadący z przeciwnego kierunku wypadł z drogi, uderzył w drzewo i wylądował lewą stroną pojazdu na boku. Policjanci przerwali swoją podróż i natychmiast ruszyli z pomocą mężczyźnie zakleszczonemu we wnętrzu dostawczaka.

Funkcjonariusze za pośrednictwem numeru alarmowego 112 wezwali pogotowie, po czym skoncentrowali swoje działania na jak najszybszym wydostaniu mężczyzny z pojazdu, by móc ocenić jego funkcje życiowe. Z kierowcą nie było kontaktu, dla policjantów to sygnał zagrożenia, który mobilizuje do natychmiastowego działania. W trakcie akcji ratunkowej policjantów wsparł przejeżdżający tamtędy kierowca ciężarówki, który zatrzymał się i postanowił pomóc widząc niebezpieczną sytuację. Dziękujemy za wzorową postawę.

Wczorajsze zdarzenie zakończyło się uszkodzonym samochodem. Kierowca Iveco przy pomocy funkcjonariuszy opuścił pojazd, odzyskał świadomość i trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a potem do szpitala na dalsze badania. Wykonane przez policjantów opoczyńskiej jednostki oględziny, wyjaśnią przyczyny zdarzenia, którego przebieg wyglądał bardzo niebezpiecznie.

Policjanci są przeszkoleni jak zareagować w takich sytuacjach, ale pamiętajmy, że każdy z Was może być świadkiem historii na drodze, która może zagrozić życiu i zdrowiu. Nie przyglądajcie się jej z boku, czas uwieczniania zdarzenia na zdjęciu i wrzucania na portale społecznościowe, zamieńcie na zaalarmowanie służb ratunkowych.