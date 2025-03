Komunikacja pomiędzy policjantami różnych państw bywa bezcenna Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach odebrał alarmujące zgłoszenie. Życie jednego w kierowców przebywających na terenie Niemiec było zagrożone. Międzynarodowa współpraca policji i możliwości techniczne okazały się bezcenne. Szybkość przepływu informacji i „przetarte” kanały komunikacji pomiędzy policjantami różnych państw mogą nawet uratować życie.

W środę (19 marca) przed godziną 22.00 do oficera dyżurnego suwalskiej policji zadzwoniła pracownica firmy spedycyjnej z Suwałk. Jak wynikało z podanych informacji, do pracodawcy zadzwonił kierowca, który przebywał w Niemczech. Powiedział, że bardzo źle się czuję i boli go w klatce piersiowej. W czasie rozmowy przekazał także, że przebywa na parkingu w miejscowości Falkenberg. Nie znał języka niemieckiego i poprosił szefa o wezwanie karetki.

Dzięki pomocy policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i suwalskiemu dyżurnemu udało się powiadomić policjantów z Niemiec. Po kilkunastu minutach przyszła dobra informacja. Do kierowcy dotarli zarówno policjanci, jak i karetka pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odbywa leczenie. Szybkość przepływu informacji i „przetarte” kanały komunikacji pomiędzy policjantami różnych państw okazały się bezcenne i pomogły uratować życie.