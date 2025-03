Szczęśliwy finał poszukiwań 87 latki Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 87 letniej mieszkanki powiatu łęczyńskiego. Po upływie kilku godzin od zgłoszenia zaginięcia kobieta została odnaleziona w Warszawie. Cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziny. W działaniach brało udział kilkudziesięciu policjantów z łęczyńskiej komendy, poszukiwacze z KWP w Lublinie , funkcjonariusze z jednostek ościennych a także policjanci z Warszawy.

W czwartek, 20 marca 2025 r. około godziny 16.30 łęczyńscy policjanci zostali zaalarmowani o zaginięciu 87 letniej mieszkanki powiatu łęczyńskiego. Z relacji syna wynikało, że matka wyszła z domu około godziny 11.00 do jednego ze sklepów. Tam zostawiła chodzik i oświadczyła, że jedzie do Łęcznej.

Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu w łęczyńskiej komendzie ogłoszono alarm i rozpoczęto działania poszukiwawcze. Oprócz policjantów z łęczyńskiej komendy w działaniach udział brali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz funkcjonariusze z ościennych powiatów. Do jednostek przekazano komunikat o zaginięciu kobiety.

Początkowo poszukiwania objęły miejscowość zamieszkania zaginionej i miejscowości sąsiednich. Poszukiwania polegały na patrolowaniu terenu, rozpytywaniu mieszkańców. Funkcjonariusze sprawdzali szpitale i przeglądali monitoringi. Na miejsce został również zadysponowany policyjny przewodnik z psem tropiącym.

Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że zaginiona przemieszcza się komunikacją publiczną. Uzyskane informacje wskazywały, że kobieta wsiadła do busa relacji Milejów – Lublin. Następnie seniorka z Lublina autobusem pojechała do Kraśnika. Informacje te potwierdzili kierowcy z którymi podróżowała. Sprawdzono monitoring z rejonu dworca PKP w Kraśniku. Okazało się, że 87 latka została zarejestrowana jak wsiada do pociągu relacji Kraśnik – Warszawa. O zdarzeniu natychmiast poinformowano Straż Ochrony Kolei. W poszukiwania zaangażował się konduktor przebywający w pociagu w którym podróżowała seniorka. Odnalazł zaginioną i zaoppiekował się nią do czasu dojazdu do stacji docelowej. Następnie została przekazana warszawskim policjantom. Kobieta cała i zdrowa trafiła pod opiekę rodziny.