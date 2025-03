Uciekał przed szwedzkim wymiarem sprawiedliwości. Wpadł w Krakowie Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie tzw. łowcy głów, ustalili miejsce ukrywania się 23-letniego mężczyzny, który zbiegł szwedzkiemu wymiarowi sprawiedliwości do Krakowa. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch europejskich nakazów aresztowania. Po zatrzymaniu został tymczasowo aresztowany.

14 marca br. policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie otrzymali informację od punktu kontaktowego ENFAST Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, że na terenie Małopolski może ukrywać się mężczyzna poszukiwany przez szwedzki wymiar sprawiedliwości. Z przekazanych informacji wynikało, że poszukiwany mężczyzna czasowo przebywał w Szwecji. To właśnie tam, w ubiegłym roku dopuścił się przestępstw narkotykowych, nielegalnie posiadał broń i amunicję oraz dokonał uprowadzenia mężczyzny. 23-latek poszukiwany był przez szwedzką Policję. Gdy ustalono, że 23-latek może znajdować się poza granicami Szwecji, 18 lutego br. i kolejno 3 marca br., tamtejszy wymiar sprawiedliwości wydał za poszukiwanym europejskie nakazy aresztowania.

Gdy informacja została przekazana małopolskim funkcjonariuszom, rozpoczęły się intensywne poszukiwania 23-latka. Zaangażowanie policyjnych poszukiwaczy i podjęte przez nich działania pozwoliły na błyskawiczne ustalenie miejsca, w którym ukrywał się poszukiwany. Następstwem prowadzonych działań 17 marca br. doszło do realizacji, podczas której policjanci weszli do wytypowanego mieszkania na krakowskim Ruczaju. To właśnie tam przebywał poszukiwany. Podczas zatrzymania mężczyzna próbował uciec z mieszkania przez okno, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na szybką reakcję policjantów, którzy siłowo dostali się do wnętrza mieszkania, zatrzymując go.

23-latek został przewieziony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie wykonali z zatrzymanym niezbędne czynności, po czym został umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KWP w Krakowie. Kolejnego dnia, 18 marca br., wraz ze sporządzoną dokumentacją został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz do Sądu Okręgowego w Krakowie, którego decyzją został tymczasowo aresztowany. W następnym etapie mężczyzna zostanie przekazany szwedzkiemu wymiarowi sprawiedliwości. Za przestępstwa, których dopuścił się na terenie Szwecji grozi mu dożywocie.

(KWP w Krakowie / mw)