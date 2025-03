Auto zapaliło się w trakcie jazdy. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie podczas służby zauważyli dym wydobywający się spod maski samochodu, który zatrzymał się przy zatoczce autobusowej. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i korzystając z gaśnic z radiowozu ugasili pożar. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt podczas tego zdarzenia nie ucierpiał.

W czwartek, 20.03.2025 r., funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie w zatoczce autobusowej na al. Sikorskiego zauważyli auto i wydobywający się dym spod komory silnika. Sytuacja była na tyle poważna, że w pobliżu znajdowały się osoby postronne, w tym przy samochodzie – kierowca oraz jego pasażerowie. Policjanci natychmiast zareagowali i przystąpili do gaszenia płonącego audi, wykorzystując do tego gaśnice z radiowozu. Dzięki szybkiej interwencji nikomu nic się nie stało. Prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria auta.

To już kolejna sytuacja w ostatnim czasie, która pokazuje, że policjanci nie tylko dbają o porządek, ale także są zawsze gotowi, by nieść pomoc. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo i pomagać innym, wstąp w nasze szeregi. To praca pełna wyzwań, ale również dająca ogromną satysfakcję. Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie: rekrtuacja do służby w Policji.

( KWP w Olsztynie/ mw)

Opis filmu: Film zaczyna i kończy napis "Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia policyjną interwencję na al. Sikorskiego w Olsztynie, gdzie auto zapaliło się w trakcie jazdy. Źródło: ITS Olsztyn.