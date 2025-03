Policjanci z Częstochowy w walce z zorganizowaną grupą przestępczą działającą metodą "na BLIK" Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ustalili i zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonywała oszustw metodą "na BLIK" na terenie całego kraju. To 26-latek z woj. zachodniopomorskiego, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w toku prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach wytypowali i zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej oszustów działającej na terenie całego kraju. To 26-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. Jest trzecią osobą podejrzaną w tym śledztwie. Zatrzymanie to było zwieńczeniem szeregu policyjnych czynności i żmudnych analiz, które doprowadziły do kolejnego zatrzymania w tej sprawie.

Członkowie tej grupy podejrzani są o popełnienie przestępstw polegających na przełamywaniu zabezpieczeń elektronicznych do kont na jednym z portali społecznościowych i komunikatorze, a następnie doprowadzeniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez pozyskiwanie pożyczek pieniężnych metodą „na BLIK”. Do tej pory ustalono 83 osoby pokrzywdzone z całej Polski. Nie wykluczone, że ta liczba będzie wzrastać.

26-latkowi prokurator przedstawił zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzanie programów komputerowych służących do popełnienia przestępstw, bezprawnego uzyskania informacji oraz oszustw. Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 26-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za to grozi mu nawet 12 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK:

Nie działaj pochopnie. Najlepiej zadzwoń do tej osoby.

Zawsze sprawdzaj, komu wysyłasz kody do płatności mobilnych, sprawdź też jaką kwotę transakcji zatwierdzasz.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom.