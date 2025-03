Wywiadowcy ewakuowali mieszkańców palącego się budynku

Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj

Olsztyńscy wywiadowcy pierwsi dotarli do budynku, w którego klatce schodowej rozprzestrzeniał się ogień. Wejście do wewnątrz było odcięte, a parter bloku wypełniał duszący dym. Policjanci zaalarmowali mieszkańców, dwójkę ewakuowali przez okna, a tym którzy znajdowali się na piętrze polecili, aby stali w oknach i na bieżąco informowali tym, czy są bezpieczni. Po tym, kiedy strażacy ugasili ogień i usunęli zadymienie wszyscy lokatorzy mogli wrócić do mieszkań, nikt nie potrzebował hospitalizacji.