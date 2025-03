Warsztaty eksperckie CERIS z zakresu poszukiwań osób zaginionych z udziałem przedstawiciela polskiej Policji Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj 19 marca 2025 roku policjantka Biura Kryminalnego KGP uczestniczyła w warsztatach eksperckich zorganizowanych przez Wspólnotę Europejskich Badań i Innowacji (CERIS), poświęconych problematyce osób zaginionych. Podczas tego ważnego, międzynarodowego spotkania, Polskę reprezentowała również Wiceprezes Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - Izabela Jezierska-Świergiel.

Wydarzenie odbyło się w Brukseli, pod zwierzchnictwem Komisji Europejskiej (DG Home) i zgromadziło ponad 70 uczestników głównie z krajów UE reprezentujących organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także organizacji zaangażowanych w ograniczenie zjawiska zaginięć osób oraz wsparcia osobom zaginionym i ich rodzinom. Wśród zaproszonych gości byli m. in. eksperci policyjni, a także przedstawiciele ministerstw, sieci PEN-MP (Police Experts Network on Missing Children), ENLETS (The European Network of Law Enforcement Technology Services), organizacji MCE (Missing Children Europe), ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children) oraz Fundacji Amber Alert Europe.

Inicjatywa skupiła praktyków, decydentów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat zjawiska zaginięć osób. Omówione zostały czynniki powodujące zaginięcia osób, rola organizacji pozarządowych organów ścigania, obywateli i władz w procesie poszukiwań osób zaginionych ich identyfikowanie, a także lepsze zrozumienie istniejących i nadchodzących wyzwań w tym obszarze. W ramach spotkania poruszone zostały też takie tematy jak rola badań i technologii w omawianej dziedzinie oraz możliwości ich wykorzystania dla zwiększenia skuteczności poszukiwań osób zaginionych, wyzwania związane z udoskonaleniem gromadzenia danych i wreszcie współpraca między organami ścigania.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Działu Innowacji i Audytu w Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych KE (Director for Innovation and Audit European Commision Directorate-General for Migration and Home Affairs) p. Marta Zając, która w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że zjawisko zaginięć osób w krajach UE to bardzo złożony problem, który wymaga spójnego podejścia, wzmocnienia współpracy między instytucjami, organizacjami pozarządowymi i organami publicznym, inwestycji w badania, systemy i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, a także wspólnej platformy wymiany danych. Następnie zabrała głos p. Izanne de Wit, przewodnicząca sieci PEN-MP, która omówiła dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia sieci oraz bieżące projekty realizowane przez sieć PEN-MP na rzecz wzmocnienia współpracy międzynarodowej i zwiększenia skuteczności krajów UE w poszukiwaniu osób zaginionych.

Dalszą część wydarzenia zaplanowano w formie trzech interaktywnych paneli dyskusyjnych: „Osoby zaginione: badanie zjawiska, w tym trendów i wyzwań”, Technologia i metodologie w poszukiwaniu osób zaginionych” oraz „Rola organizacji pozarządowych i społeczeństwa w poszukiwaniu osób zaginionych, jako podmiotów uzupełniających pracę organów ścigania w tym obszarze”. Polska delegacja uczestniczyła w trzecim, ostatnim panelu, w którym dyskutowano na temat możliwości i korzyści wynikających z połączenia sił organów ścigania z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem na rzecz osób zaginionych i ich rodzin.

Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodzili się, że zaginięcia osób to trudne i złożone zjawisko wymagające kompleksowego i zharmonizowanego podejścia, uwzględniającego różne rozwiązania i procedury krajowe, wpływy geopolityczne i potencjalne powiązania z działalnością przestępczą. Jeszcze lepsza współpraca i wymiana informacji między organami ścigania, organizacjami pozarządowymi i zainteresowanymi stronami ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji osób zaginionych i ich rodzin. Jako, że sprawy poszukiwawcze nie mają granic, duże wyzwanie w celu osiągnięcia większej skuteczności w tej dziedzinie stanowi także stworzenie wspólnej bazy danych osób zaginionych, nn zwłok oraz szczątków ludzkich, zasilanej przez wszystkie kraje europejskie.

Podsumowując spotkanie śmiało można stwierdzić, że obecność przedstawicieli tylu różnych podmiotów działających na rzecz osób zaginionych i ich bliskich, wspólne podejście do kwestii zaginięć osób, a także prezentowana przez wszystkich uczestników warsztatów pełna determinacji postawa, dają gwarancję, że każda sprawa poszukiwawcza zostanie potraktowana z należytym zaangażowaniem oraz z użyciem wszystkich dostępnych sił i środków.



(BK KGP)