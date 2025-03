Kryminalni z Rawy oraz policjanci z CBŚP w Łodzi zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów

Data publikacji 24.03.2025

Ponad milion sztuk papierosów, 2 tony krajanki, sprzęt, maszyny do nielegalnej produkcji papierosów oraz czterech zatrzymanych mężczyzn- to bilans działań policjantów z rawskiej komendy oraz funkcjonariuszy Wydziału do zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi CBŚP. Uszczuplenie skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego to ponad 3 miliony złotych.