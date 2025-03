Czterech oszustów pod kluczem Data publikacji 24.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zwalczają m.in. przestępczość skierowaną na seniorów. Kilka dni temu zatrzymali kolejnych czterech sprawców, którzy oszukali dwoje seniorów z Małopolski.

W czwartek, 13 marca br. do seniorki z Krakowa zadzwonił oszust podający się za przedstawiciela banku i poinformował ją, że pieniądze na jej koncie są zagrożone w związku z czym należy je wypłacić i przelać na bezpieczne konta. Kobieta poszła do 3 placówek banku, gdzie dokonała wypłat, a następnie jeżdżąc po Krakowie wpłacała pieniądze poprzez wpłatomaty na wskazane konta. W ten sposób straciła 89 tys. złotych. Jeszcze tego samego dnia kobieta zorientowała się, że została oszukana i powiadomiła o tym fakcie Policję. Informacja ta trafiła m.in. do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Bardzo szybko policjanci ustalili, że konta, na które trafiły pieniądze seniorki należą do dwóch obywateli Ukrainy. Pieniądze natomiast zostały wypłacone na terenie Warszawy.

Policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie razem policjantami Wydziału dw . z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie pojechali do stolicy i 18 marca zatrzymali dwóch podejrzewanych o to oszustwo. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Będąc w Warszawie policjanci wykonywali czynności jeszcze do innej sprawy oszustwa, do którego doszło na terenie powiatu myślenickiego w 2023r., a informacje o sprawcach policjanci właśnie pozyskali. Wtedy to został oszukany na pracownika banku senior z powiatu myślenickiego. Mężczyzna stracił około 52 tys. złotych.

Do tej sprawy również 18 marca br. policjanci z KWP w Krakowie razem z policjantami z KPP Myślenice zatrzymali na terenie Warszawy kolejnego podejrzewanego. Kolejny podejrzewany do oszustwa z z Myślenic został zatrzymany w Krakowie.

W trakcie przeszukań zabezpieczono gotówkę, a także urządzenia mogące mieć związek z przedmiotowymi przestępstwami.

Każdemu z zatrzymanych zostały przedstawione zarzuty oszustwa. Wobec trzech zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru.