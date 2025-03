Funkcjonariusz BMWP KGP pomógł kierowcy z udarem przebywającemu na terenie Niemiec Data publikacji 24.03.2025 Powrót Drukuj Policjant pełniący służbę w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przyczynił się do uratowania życia kierowcy ciężarówki przebywającego w Niemczech.

W niedzielę, 23 marca br. w godzinach wieczornych oficer dyżurny BMWP KGP odebrał połączenie telefoniczne od operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Z informacji wynikało, że obywatel Ukrainy, pracujący jako kierowca ciężarówki dla polskiej firmy transportowej, przebywając na terytorium Niemiec ma objawy udaru. Miał on stracić czucie w lewej ręce i lewej nodze. Dyżurny BMWP, po ustaleniu niezbędnych informacji, takich jak lokalizacja, marka czy nr rejestracyjny pojazdu, niezwłocznie przekazał je do partnera zagranicznego.

W odpowiedzi strona niemiecka przesłała informację, że ze względu na stan poszkodowanego, konieczne było wybicie szyby w ciężarówce, by dostać się do wnętrza i udzielić mu pomocy. Następnie kierowca został zabrany do szpitala w miejscowości Ansbach.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

(BMWP KGP)