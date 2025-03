Policjanci zatrzymali oszusta - został już aresztowany Data publikacji 24.03.2025 Powrót Drukuj 28-latek z Leszna wyłudził ponad 2 miliony złotych od kilkunastu osób oferując im do sprzedaży nieruchomości, których w rzeczywistości nie posiadał. Policjanci zatrzymali podejrzewanego na terenie Śląska, po czym Sąd Rejonowy w Lesznie, na wniosek leszczyńskiej prokuratury, aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy.

W miniony wtorek, 18 marca br., leszczyńscy policjanci zatrzymali na terenie Śląska 28-letniego mieszkańca Leszna, który od lata ubiegłego roku parał się oszukiwaniem osób przy sprzedaży nieruchomości. Mężczyzna w minionych ośmiu miesiącach prawdopodobnie oszukał kilkadziesiąt osób na łączną kwotę kilku milionów złotych. Oferował na sprzedaż nieruchomości, których w rzeczywistości nie posiadał. Posiadał za to zarejestrowaną firmę, biuro, dysponował pojedynczymi mieszkaniami, które prezentował wielu klientom, spisywał na nie umowy i pobierał zaliczki, oferował także pośrednictwo w uzyskiwaniu kredytów na zakup mieszkań i kompleksową pomoc w zakupie nieruchomości, czego w rzeczywistości nie czynił. Wysokość pobieranych zaliczek wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Na początku roku do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zgłosiła się pierwsza para, która padła ofiarą 28-latka. Młodzi ludzi zostali oszukani na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna pobrał od nich zaliczkę na zakup mieszkania na obrzeżach Leszna. Krótko po tym na jednym z profili społecznościowych powstała specjalna grupa zrzeszająca osoby oszukane przez 28-latka, co spowodowało „lawinę” zgłoszeń kolejnych pokrzywdzonych.

Policjanci w krótkim czasie przesłuchali wielu pokrzywdzonych i świadków, doprowadzając do zredagowania na chwilę obecną 14 zarzutów oszustw znacznej wartości na kwotę ponad 2 milionów złotych. Ustalono, że podejrzany przebywa na terenie Śląska, gdzie doszło do jego zatrzymania, a następnego dnia Sąd Rejonowy w Lesznie na wniosek leszczyńskiej prokuratury aresztował 28-latka na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego też śledczy zwracają się z apelem do osób, które padły ofiarą przestępczej działalności 28-latka i są zainteresowane złożeniem zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, o osobiste zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie lub złożenie pisemnego zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Lesznie.