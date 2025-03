Podsumowanie wspólnych polsko-włoskich patroli na stokach narciarskich Republiki Włoskiej Data publikacji 24.03.2025 Powrót Drukuj Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie zimowego sezonu turystycznego na terytorium Republiki Włoskiej. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor jako odpowiedzialny za tę formę współpracy międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotr Lubaszko oraz krajowy koordynator ds. pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Robert Kopacz.

Spotkanie rozpoczęto złożeniem meldunku przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotra Lubaszko. Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przywitał wszystkich uczestników spotkania w imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia, doceniając tę szczególną formę pełnienia służby poza granicami RP. Następnie przeprowadzono roboczą dyskusję na temat aspektów tego rodzaju służby.

Policjanci zrelacjonowali przebieg 2-tygodniowej służby pełnionej w rejonach Madonna di Campiglio oraz w Moenie. Funkcjonariusze podzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami oraz przekazali, że włoscy policjanci dostrzegają profesjonalizm i zaangażowanie w służbę polskich policjantów, doceniając ponadprzeciętne umiejętności jazdy na nartach i kompetentne działanie w przypadkach wymagających udzielenia pomocy, a nawet ratowania zdrowia i życia ludzkiego. W trakcie spotkania policjanci podkreślili, że w zdecydowanej większości korzystającymi z uroków alpejskiej zimy byli turyści z Polski, ale także z Republiki Czeskiej, Belgii i innych państw.

Podczas spotkania nadinsp. Roman Kuster podkreślił, że priorytetem polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, natomiast wspólne patrole międzynarodowe są jej modelowym urzeczywistnieniem. Pan Komendant podkreślił, że wbrew pozorom jest to bardzo ciężka służba, albowiem wymaga od policjantów wysokich umiejętności jazdy na nartach, jak również bardzo dobrej kondycji fizycznej. Stąd do zebranych skierował słowa uznania za prezentowaną postawę i profesjonalizm. Bardzo istotnym w pełnieniu tego rodzaju służby jest aspekt psychologiczny, ponieważ na widok polskiego munduru poza granicami kraju, poczucie bezpieczeństwa u naszych obywateli znacznie wzrasta, co było m.in. przedmiotem wielu pozytywnych komentarzy ze strony polskich turystów.

W tym roku ambasadorami polskiej Policji we Włoszech byli: nadkom. Paweł Cudek, asp. Krzysztof Winkowski, mł. asp. Artur Horecki, mł. asp. Damian Marek reprezentujący garnizon małopolski oraz mł. asp. Krzysztof Krysta i sierż. Jacek Dobczyński reprezentujący garnizon śląski.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez nadinsp. Romana Kustera zebranym policjantom listów gratulacyjnych, z podziękowaniami od kierownictwa polskiej Policji. I Zastępca Komendanta Głównego Policji wyraził przekonanie, że tego rodzaju współpraca będzie nie tylko kontynuowana, ale i rozszerzana, a obecnych policjantów poprosił o aplikowanie do kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłym sezonie.

(Biuro Prewencji KGP)