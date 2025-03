Podszywając się za policjantów oszukali małżeństwo seniorów Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja dolnośląskich policjantów doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn, którzy działając pod pozorem akcji rzekomo prowadzonej przez Policję podszywali się pod funkcjonariuszy i w ten sposób oszukali małżeństwo seniorów z jednej z podmilickich wiosek, wyłudzając od pokrzywdzonych kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Policjanci ponownie przypominają, że nigdy telefonicznie nie informują nikogo o prowadzonych działaniach – apelujemy o ostrożność i rozwagę w kontaktach z obcymi osobami, telefonującymi w różnych losowych sprawach – po drugiej stronie słuchawki może czyhać oszust!

W miniony czwartek, 20 marca br. miliccy policjanci zostali powiadomieni o oszustwie dokonanym na starszym małżeństwie z jednej z okolicznych wiosek. Okazało się, że do 74-letniej seniorki zatelefonował mężczyzna, który przedstawił się jako policjant z Milicza prowadzący sprawę, w której kobieta może być ofiarą grasujących oszustów. Rzekomy policjant poinformował seniorkę, że właśnie prowadzona jest akcja wymiany fałszywych banknotów i w tym celu zażądał od seniorki przygotowania wszystkich pieniędzy, które posiada w domu w celu przekazania ich do wymiany na prawdziwe, oryginalne banknoty.

Seniorka wystraszona zaistniałą dla niej nietypową sytuacją włożyła do reklamówki przechowywane w domu pieniądze w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych i postępując zgodnie z instrukcjami przekazywanymi jej przez dzwoniącego rzekomego policjanta, odłożyła reklamówkę we wskazanym miejscu obok swojego domu. Po pewnym czasie kobieta poszła zobaczyć, czy reklamówka została zabrana przez policjanta – oczywiście śladu po niej już nie było.

Po pewnym czasie zakłopotana seniorka zatelefonowała do swojej córki i wtedy zorientowała się, że nie była to policyjna akcja, lecz padła ofiarą perfidnych oszustów. Wtedy do działań wkroczyli poinformowani o wszystkim prawdziwi funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Czas działał na korzyść oszustów, którzy mogli już być daleko od miejsca swojego przestępczego działania, dlatego policjanci natychmiast przystąpili do czynności zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawców. Miliccy policjanci niezwłocznie nawiązali bezpośrednią współpracę z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Intensywna praca operacyjna i bieżąca wymiana informacji pomiędzy funkcjonariuszami z Milicza i z Wrocławia szybko przyniosła pozytywny rezultat. Jeszcze tego samego popołudnia wrocławscy policjanci na jednej z ulic miasta zatrzymali osobowego mercedesa, w którym jechało trzech mężczyzn w wieku 37, 35 i 30 lat. Okazało się, że zatrzymani mężczyźni – notowani już przez Policję – działając wspólnie i w porozumieniu dokonali oszustwa na szkodę seniorów spod Milicza. Policjanci znaleźli przy zatrzymanych mężczyznach telefony, którymi posługiwali się w trakcie przestępczego procederu. Niestety pieniądze, które sprawcy odebrali od seniorów, zostały już przekazane nieznanej osobie działającej w zmowie z rzekomymi „policjantami”, część z gotówki mężczyźni zdołali już wydać na własne potrzeby.

Do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy zatrzymani mężczyźni zostali osadzeni w policyjnych aresztach we Wrocławiu i w Miliczu. Na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie Sąd Rejonowy w Miliczu zastosował wobec wszystkich podejrzanych – którym teraz grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności – środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie jest w toku, a policjanci ponownie informują, że niespodziewane telefony od osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.

Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

W przypadku otrzymania telefonu od osoby, która podaje się za policjanta lub krewnego i która nie jest rozpoznana przez rozmówcę, odbierający telefon powinien natychmiast powiadomić o takim telefonie Policję – być może jest to próba oszustwa!

Oszuści w sposób perfidny i bardzo wyrafinowany telefonicznie starają się docierać do osób starszych, samotnych lub niepełnosprawnych prosząc o pomoc finansową w związku z nagłymi sytuacjami losowymi. Oszuści, telefonując do członków „swojej rodziny” opowiadają wymyśloną historyjkę np. o jakimś intratnym interesie bądź wypadku czy chorobie, prosząc jednocześnie o pilne pożyczenie pieniędzy.

Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas spotykają z innymi członkami rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o pożyczenie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.

( KWP we Wrocławiu / kp)