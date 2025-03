Policjanci z Myszyńca udaremnili wprowadzenie do obrotu kilku tysięcy porcji narkotyków Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj Kokaina, amfetamina, mefedron, marihuana, haszysz i kilkadziesiąt tabletek ectasy - to substancje, które zostały zabezpieczone podczas minionego weekendu przez policjantów z Komisariatu Policji w Myszyńcu. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn i kobietę. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Ostrołęccy policjanci każdej doby prowadzą działania skierowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Ostatnia tego typu policyjna akcja została przeprowadzona przez policjantów z Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Rozpoczęła się ona od ustaleń funkcjonariuszy, mówiących o tym, że na terenie powiatu ostrołęckiego będzie poruszał się samochód, w którym przewożone są narkotyki. Kontrola wytypowanego pojazdu, w którym przebywało trzech mężczyzn i kobieta, potwierdziła policyjne ustalenia. Przy kierowcy pojazdu znaleziono torebkę z marihuaną. W trakcie przeszukania auta zabezpieczono ponad 200 porcji handlowych narkotyków, który były ukryte w woreczkach strunowych.

Myszynieccy policjanci ustalili, że należą one do jednego z pasażerów. Ten próbował oszukać policjantów co do swojej tożsamości, podając się za swojego brata. Mundurowi jednak szybko ustalili jego prawdziwe dane. Okazało się, że 29-latek chciał oszukać policjantów, ponieważ sam był poszukiwany do odbycia kary półtora roku więzienia. W trakcie przeszukania mieszkania mężczyzny znaleziono ukryte w łazience kolejne narkotyki.

Łącznie zabezpieczono kilka tysięcy porcji handlowych kokainy, amfetaminy, mefedronu, marihuany, haszyszu oraz kilkadziesiąt tabletek ectasy.

Dzięki pracy policjantów i prokuratorów w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania zebrano materiał dowodowy, który pozwolił obu mężczyznom na przedstawienie zarzutów. 23-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, natomiast starszy z mężczyzn posiadania znacznej ilości narkotyków, a także ich sprzedaży. Ustalono, że sprzedał on narkotyki co najmniej kilkadziesiąt razy. Wobec tego ostatniego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Dalsze postępowanie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Myszyńcu.