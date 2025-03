Policjanci wyłowili z wody wyziębionego mężczyznę

Data publikacji 25.03.2025

Hrubieszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy rzece Huczwa wędkujący tam mężczyzna wpadł do wody i nie może się z niej wydostać. Na miejscu mundurowi wyciągnęli na brzeg zziębniętego 38-latka i okryli go kocem termicznym. Jak się okazało mężczyzna jest osobą niepełnosprawną. Otrzymał niezbędną pomoc i trafił do szpitala.