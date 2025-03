Ponad 6 kilogramów narkotyków przejętych przez bydgoskich policjantów Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, po raz kolejny uderzyli w narkotykowy biznes. Tym razem zabezpieczyli ponad 6 kilogramów różnego rodzaju substancji odurzających i zatrzymali mężczyznę, który odpowie za ich posiadanie. 32-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy nieustannie walczą z przestępczością narkotykową w naszym mieście. Tym razem przyjrzeli się mieszkańcowi Wyżyn, który powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych. Kryminalni ustalili, że może on posiadać znaczną ilość narkotyków. Aby to sprawdzić, w czwartek (20.03.2025), pojechali pod jego adres.

Policjanci zauważyli podejrzewanego o posiadanie narkotyków mężczyznę na jednym z przyblokowych parkingów. Podczas rozmowy przedstawili 32-latkowi powód swojej wizyty i wspólnie poszli do zajmowanego przez niego mieszkania. Policjanci, oprócz lokalu, przeszukali również garaż oraz samochód bydgoszczanina.

W trakcie tych działań zabezpieczyli łącznie ponad 6 kilogramów różnych substancji, w tym 1,5 kg marihuany, ponad 3 kg kryształu 2CB oraz ponad kilogram amfetaminy. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to niemal pół miliona złotych.

32-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W sobotę (22.03.2025) decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.