„Odbierak” zatrzymany przez policjantów z Kamiennej Góry. 26-latek trafił na 3 miesiące do aresztu

Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj

Intensywna praca dochodzeniowo-śledcza kamiennogórskich funkcjonariuszy doprowadziła do wytypowania, a co ważniejsze zatrzymania 26-letniego mężczyznę. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o udział w oszustwie internetowym, w którym poprzez wysłanie fałszywego linku pokrzywdzony stracił pieniądze w kwocie 9 tysięcy złotych. Zatrzymany pełnił rolę „odbieraka”, a za popełniony czyn trafił do aresztu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.