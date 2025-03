Policyjny pościg ulicami Krakowa (film z pościgu)

21 marca br. w pościg zmotoryzowany, a później pieszy, za kierującym motocyklem ruszył mł. asp. Kamil Styrna policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zatrzymany 21-latek w trakcie ucieczki popełnił tyle wykroczeń, że policjant nałożył na niego mandaty karne na łączną kwotę ponad 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

W piątek, 21 marca 2025 r. w godzinach popołudniowych w rejonie Prądnika Białego służbę w jednoosobowym patrolu na motocyklu pełnił mł. asp. Kamil Styrna policjant Wydziału Ruchu Drogowego krakowskiej komendy miejskiej. Około godz. 17.50 na ul. Pachońskiego funkcjonariusz zauważył poruszający się z dużą prędkością motocykl marki Piaggio, którego kierującego postanowił skontrolować pod kątem trzeźwości oraz posiadanych uprawnień. Mł. asp. Kamil Styrna zasygnalizował kierującemu zatrzymanie się. Motocyklista nie tylko zignorował polecenie, ale także chcąc uniknąć kontroli przyspieszył i zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim w pościg, ścigając go najpierw głównymi ulicami miasta, a następnie alejami, gdzie jazda z dużą prędkością w godzinach szczytu i wzmożonego ruchu stanowiła prawdziwe wyzwanie. Motocyklowy pościg zakończył się na ul. Armii Krajowej, gdzie kierowca Piaggio spowodował kolizję z samochodem marki BMW, porzucił motor i zaczął uciekać pieszo. W rejonie ul. Odmętowej przeskoczył przez ogrodzenie przydomowego ogródka i próbował schować się w zaroślach. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariusza Policji, który również zostawił motor i pieszo dogonił uciekiniera.

Jak się okazało, motocyklistą był 21-letni mieszkaniec Krakowa. Młody mężczyzna został poddany badaniu trzeźwości, które wykazało, że był trzeźwy. Badanie na obecność środków niedozwolonych również dało wynik negatywny. Dopiero po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się co było powodem jego ucieczki. 21-latek oprócz tego, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami był też poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku za kradzież z włamaniem. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, skąd następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

21-latek odpowie również za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, szaleńczą jazdę ulicami Krakowa oraz jazdę bez wymaganych uprawnień. Podczas ucieczki kierujący 9-krotnie wjechał na skrzyżowaniu przy nadawanym sygnale czerwonym, 10-krotnie nie stosował się do znaków oraz 3-krotnie jechał wzdłuż przejść dla pieszych i chodników. Za te wykroczenia kierujący został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 14.600 zł. Dodatkowo na jego konto przypisane zostały 222 pkt karne.

Mężczyźnie za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Natomiast za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i kontynuowanie jazdy grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Komenda Miejska Policji w Krakowie dziękuje Redakcji portalu Niebezpiecznik.pl za udostępnienie fragmentu nagrania, które zostało wykorzystane w materiale wideo.