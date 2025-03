Potrącił pieszą i oddalił się z miejsca - kryminalni zatrzymali 40-letniego kierującego Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj Profesjonalna i wytężona praca słubickich kryminalnych doprowadziła do ustalenia i zatrzymania kierowcy, który potrącił 49-letnią pieszą. Poszkodowana z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Zatrzymany 40-latek usłyszał zarzuty karne, a sąd aresztował go na okres trzech miesięcy.

Do zdarzenia doszło w piątek, 21 marca br., przy uliy Konwaliowej w Ośnie Lubuskim. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że kierujący samochodem potrącił kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Kierowca miał ominąć inny pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. 40-latek nie zatrzymał się, by udzielić pomocy kobiecie i oddalił się z miejsca wypadku, zostawiając swój uszkodzony samochód. W wyniku tego zdarzenia 49-letnia kobieta z obrażeniami została przewieziona do szpitala.

Został ogłoszony alarm dla całej jednostki. Funkcjonariusze pracowali całą noc, by zatrzymać osobę odpowiedzialną za to zdarzenie drogowe. Na miejscu mundurowi wykonali szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Dla śledczych priorytetem było ustalenie i zatrzymanie sprawcy potrącenia. Zabezpieczone ślady i analiza materiału oraz inne ustalenia mundurowych doprowadziły do wytypowania kierującego.

Efektem działań policjantów było zatrzymanie, już następnego dnia, 40-letniego mieszkańca powiatu słubickiego, który po zatrzymaniu został przewieziony do komendy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku i oddalenia się z miejsca zdarzenia. Dodatkowo 40-latek kierował samochodem będąc pod wpływem środka odurzającego. Wobec zatrzymanego mężczyzny Sąd Rejonowy w Sulęcinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

( KWP w Gorzowie / mw)