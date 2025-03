Funkcjonariusze BMWP KGP uratowali życie dwóch osób poza granicami kraju

Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj

Policjanci Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP po raz kolejny przyczynili się do udzielenia pomocy osobom potrzebującym poza granicami kraju. Tego samego dnia, dzięki skutecznej koordynacji działań i współpracy z lokalnymi służbami udało się pomóc dwóm osobom – jednej przebywającej we Włoszech, a drugiej we Francji. Oba przypadki wymagały szybkiej reakcji i zaangażowania funkcjonariuszy z różnych państw, co pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa i niezbędnego wsparcia.