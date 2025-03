9 kilogramów narkotyków schował w tapczanie i komodzie Data publikacji 26.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku w wyniku pracy nad sprawą narkotykową zatrzymali 60 latka podejrzanego o posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków. Podczas tej sprawy zabezpieczono 9 kilogramów narkotyków, w tym blisko 2 kilogramy amfetaminy. Zatrzymany przez policjantów 60-latek ukrył je m.in. w tapczanie, komodzie i komórce przy budynku, w którym mieszkał. Podejrzany usłyszał zarzuty z art. 56 § 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za które grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracowali nad sprawą posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Kryminalni ustalili, że tym przestępczym procederem zajmuje się 60-letni mieszkaniec Gdańska. Podejrzewali, że mężczyzna przechowuje narkotyki w swoim mieszkaniu i pomieszczeniu gospodarczym. Policjanci dokładnie ustalili lokalizację tych miejsc. Funkcjonariusze na bieżąco wymieniali się wszystkimi posiadanymi informacjami z prokuraturą.

Policjanci, czekając na dogodny moment, przystąpili do realizacji tej sprawy 18 marca. Do swoich czynności zaangażowali przewodnika z psem do wyszukiwania zapachu narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz policjantów z Komisariatu I Policji w Gdańsku.

Do zatrzymania 60-latka doszło w dzielnicy Gdańsk- Śródmieście. Mężczyzna wychodził ze swojego miejsca zamieszkania. Policjanci, aby zweryfikować swoje informacje, przeszukali przy użyciu psa służbowego mieszkanie oraz pomieszczenie gospodarcze należące do 60-latka. Podczas przeszukania mieszkania policjanci w szufladach szafek, w komodzie oraz w skrzyni podstawy łóżka ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości środków m.in. marihuanę, amfetaminę oraz inne substancje psychotropowe, które miały różną gramaturę, były poporcjowane i zawinięte w folię aluminiową i spakowane w reklamówki foliowe. Ponadto w mieszkaniu znaleziono również kilka wag elektronicznych.

Ponadto pies do wyszukiwania narkotyków wskazał komórkę lokatorską, w której tak jak przypuszczali policjanci, znaleziono kolejne narkotyki.

W wyniku realizacji policjanci zabezpieczyli 9 kilogramów różnego rodzaju zabronionych środków, m.in. marihuany, amfetaminy, klefedronu.

Biegły z zakresu fizykochemii przebadał na ten moment ponad 4 kilogramy zabezpieczonych substancji i oszacował, że z zabezpieczonych substancji można przygotować co najmniej 11 tys. porcji handlowych. Kolejne 5 kilogramów cały czas podlega badaniu przez biegłego.

Podejrzany usłyszał zarzuty z art. 56 p. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za które grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec 60-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.