Łódzcy kryminalni wytropili w Hiszpanii groźnego recydywistę Data publikacji 26.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki profesjonalnej współpracy funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi i hiszpańskich stróżów prawa, zatrzymano 53-latka, który ukrywał się od 2022 roku. Mężczyzna był skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem do obroty znacznych ilości narkotyków. Następne 13 lat i 10 miesięcy spędzi w więzieniu.

To kolejna realizacja, w której policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji osób z KWP w Łodzi wytropili na terenie innego państwa ukrywającego się mężczyznę. Sprawa ma swój początek w 2022 roku, kiedy to wtedy 50-latek zaczął ukrywać się przed organami ścigania. Poszukiwany był m.in. przez Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi, celem odbycia łącznie kary 13 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna jest recydywistą wielokrotnie skazanym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków - marihuany, heroiny, amfetaminy i tabletek ekstazy.

Gdy do sprawy włączyli się "poszukiwacze” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ustalili miejsce ukrywania się aktualnie 53-latka, który uciekł z Polski i przebywał na terenie Hiszpanii. Działania policjantów były nacechowane dużym profesjonalizmem i doskonałą znajomością policyjnego rzemiosła. Funkcjonariusze prowadzący sprawę nawiązali współpracę z europejską siecią współpracy policyjnej ENFAST zajmującą się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Doskonała kooperacja z hiszpańskimi stróżami prawa zaowocowała zatrzymaniem poszukiwanego 12 lutego 2025 roku w miejscowości Sant Vicenc de Castellet.

Mężczyzna 25 marca 2025 roku na podstawie umowy ekstradycyjnej w asyście policjantów wylądował na warszawskim lotnisku. Został przewieziony do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

(KWP w Łodzi / kp)

Na filmie policjanci prowadzą zatrzymanego z samolotu do radiowozu.