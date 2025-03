Policjant po służbie odnalazł zaginionego Data publikacji 26.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz łowickiej komendy wracając do domu po służbie odnalazł zaginionego młodego mężczyznę, będącego w kryzysie emocjonalnym. Nastolatek został w porę odnaleziony i przekazany medykom.

Informację o zaistniałej sytuacji dyżurny łowickiej policji otrzymał rankiem 24 marca 2025 roku od najbliższych 17-latka. Ze zgłoszenia wynikało, że chłopak wyszedł z domu i jest w kryzysie emocjonalnym. Dyżurny natychmiast zadysponował do poszukiwań policjantów. Mundurowi szukali chłopaka, rozpytywali ludzi, podając rysopis. Kończący dwunastogodzinną służbę funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego wychodząc z jednostki do domu usłyszał komunikat dotyczący zaginionego. Około 8.40 starszy posterunkowy w drodze do domu zauważył osobę odpowiadającą rysopisowi zaginionego. Zatrzymał się, aby pomóc i zaopiekować się zaginionym i niezwłocznie powiadomił dyżurnego. Na uwagę zasługuje fakt, że sygnał o zaginionym napłynął w międzyczasie również do dyżurnego od pracownika jednego z zakładów, z którym wcześniej rozmawiali o poszukiwaniach mundurowi. Mężczyzna po tym jak zauważył osobę podobną do zaginionej, zadzwonił na policję. Wszystko skończyło się dobrze, nastolatek został w porę odnaleziony i przekazany medykom.

Pamiętajmy!

Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla dorosłych nr 116 123, telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod nr telefonu 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl.

Ważne jest, aby w takich sytuacjach jak najszybciej powiadomić policję. Takie zgłoszenia, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, są sprawą priorytetową.