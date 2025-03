30-latek zaatakował policjantów nożem - grozi mu 10 lat więzienia Data publikacji 26.03.2025 Powrót Drukuj Z odpowiedzialnością karną za czynną napaść na policjantów musi liczyć się 30-latek, który podczas interwencji domowej groził funkcjonariuszom śmiercią i rzucił się na nich z nożem w ręku. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 marca br., w jednym z domów na terenie powiatu kościerskiego. Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o godzinie 1.00 w nocy. Zgłaszający informował, że mężczyzna chce targnąć się na swoje życie. Natychmiast skierowano tam policyjny patrol.

Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu zgłaszającego, który na widok mundurowych wbiegł do domu. Gdy policjanci weszli za nim do mieszkania, mężczyzna chwycił za nóż i zaczął grozić im śmiercią. W pewnym momencie dynamicznie ruszył w ich kierunku. Dzięki opanowaniu i natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło do tragedii - mundurowi szybko obezwładnili napastnika.

30-latek został zatrzymany i trafił do szpitala, gdzie objęto go opieką. Policjanci zabezpieczyli także nóż, którym posługiwał się mężczyzna.

Dziś w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe. Zgodnie z kodeksem karnym za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.