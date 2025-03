Policjanci z BMWP KGP zapobiegli tragedii Powrót Drukuj Policjanci pełniący służbę w Sekcji Centrum Komunikacji Międzynarodowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przyczynili się do uratowania życia obywatela Niemiec w kryzysie emocjonalnym.

We wtorek, 25 marca 2025 r. policjanci otrzymali wiadomość z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, że obywatel Niemiec kontaktując się ze swoją znajomą z Wrocławia, poinformował ją o swoich problemach emocjonalnych.

Kobieta natychmiast powiadomiła służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To zgłoszenie trafiło do policjantów z KMP we Wrocławiu, którzy skontaktowali się z oficerami dyżurnymi BMWP KGP . Funkcjonariusze niezwłocznie przekazali wniosek o pilną lokalizację mężczyzny do niemieckiego Biura Interpolu w Wiesbaden.

Służbom niemieckim udało się odnaleźć mężczyznę w ostatniej chwili. Po udzielonej pomocy medycznej, 26-latka przetransportowano do szpitala.

Tego typu działania są przykładem doskonałej współpracy polskiej i niemieckiej Policji, nie tylko w zakresie zwalczania przestępczości ale również ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Przypominamy! Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, a jego przyczyny mogą być różne. Możesz skorzystać z pomocy wielu specjalistów, któzy dostępni są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a ich wsparcie jest bezpłatne i anonimowe. Nie musisz się obawiać, krępować, czy wstydzić, przedstawić swoją sytuację i problem, z którym się borykasz.

Nie jesteś sam! Sięgnij po telefon i zadzwoń:

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

- bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

- bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym

- Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym 112 – numer alarmowy.

Przypominamy także bliskim, aby nie pozostawali obojętni, widząc niepokojące zachowania, które mogą świadczyć o kryzysie emocjonalnym. Wyciągnijmy pomocną dłoń do osoby, która potrzebuje naszego wsparcia.

KGP