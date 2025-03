Ogłaszamy wyniki konkursu zimowego „Śnieżny dekalog” Data publikacji 26.03.2025 Powrót Drukuj Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 marca 2025 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny Dekalog” zorganizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Organizatorem konkursu była Komenda Główna Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz PZU.

Od 2 stycznia do 7 marca br. do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace plastyczne oraz spoty filmowe. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, w tym narciarstwa oraz snowboardu. W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat.

Wszystkie nadesłane do Biura Prewencji KGP prace i utwory przeanalizowano pod kątem formalnym oraz merytorycznym, biorąc szczególnie pod uwagę wartość edukacyjną, artystyczną oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z głównym tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy i staranność.

Warto wspomnieć, że do udziału aktywnie włączyło się kilkadziesiąt placówek oświatowych z terenu całego kraju, przesyłając prace konkursowe swoich podopiecznych.

Werdykt jury:

Kategoria I – Praca plastyczna (wiek 5-10 lat)

Nagroda główna:

Faustyna Ślaga 10 lat

Wyróżnienie:

Hubert Domagała 9 lat

Kategoria II – Praca plastyczna (wiek 11-16 lat)

Nagroda główna:

Amelia Zięba 12 lat

Wyróżnienie:

Natalia Szczęsna 14 lat

Kategoria I – Spot filmowy (wiek 5-10 lat)

Nagroda główna:

Kornelia Szul 8 lat

Urszula Szul 10 lat

Wyróżnienie:

Jędrzej Waleński 7 lat

Kategoria II – Spot filmowy (wiek 11-16 lat)

Nagroda główna:

Antoni Bolek 12 lat

Adam Koszałka 12 lat

Wyróżnienie:

Szymon Janik 11 lat

Antoni Nowak 14 lat

Antoni Kubacki 12 lat

Wszystkim uczestnikom wyróżnionym w konkursie serdecznie gratulujemy !

Podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów i nauczycieli za zaangażowanie oraz wsparcie młodych artystów.

O terminie i formie wręczenia nagród, opiekunowie laureatów oraz osób wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Zachęcamy do udziału w kolejnych ogłaszanych konkursach.