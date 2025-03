JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU. Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami oraz hulajnogami elektrycznymi Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Z roku na rok przybywa na naszych drogach jednośladów użytkowanych przez różne grupy wiekowe, w tym osoby niepełnoletnie. Prowadzona przez Policję w dniach 1 kwietnia – 26 czerwca akcja ma na celu przypomnienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego oraz promowanie właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania.

Bez względu na to jakim rodzajem jednośladu się poruszamy warto pomyśleć o tym by jak najlepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dopilnować, aby wybór naszych „dwóch kółek” dostosowany był do poziomu naszych umiejętności, zadbać o stan techniczny oraz prawidłowe wyposażenie. Nie bez znaczenia jest również używanie kasków, ochraniaczy czy odblasków. Małe akcesoria, które znacznie podnoszą bezpieczeństwo i mogą uratować nam zdrowie, a nawet życie.

Do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników jednośladów przyłączyła się firma Screen Network S.A. Na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych emitowane będą spoty pod hasłem akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”.

BRD KGP

Film MOTOCYKL.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik MOTOCYKL.mp4 (format mp4 - rozmiar 2.1 MB)

Film MOTOROWER.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik MOTOROWER.mp4 (format mp4 - rozmiar 3.88 MB)

Film ROWER.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik ROWER.mp4 (format mp4 - rozmiar 2.15 MB)